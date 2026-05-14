Ana Garcés rompe il silenzio | Ecco Perchè Ha Detto Addio A La Promessa!

Ana Garcés ha spiegato nel podcast di Nacho Guerreros di aver abbandonato la soap opera senza discussioni o accordi già firmati, chiarendo così le ragioni del suo addio. L’attrice, nota per aver interpretato il protagonista Jana, ha confermato di aver lasciato il progetto senza conflitti, senza dettagli su eventuali trattative in corso. La sua scelta è stata comunicata pubblicamente senza riferimenti a controversie o motivazioni nascoste.

Ana Garcés ha finalmente raccontato il vero motivo del suo addio a La Promessa. L’attrice che interpretava Jana ha spiegato nel podcast di Nacho Guerreros di aver lasciato la soap senza litigi e senza nuovi contratti già pronti. Una scelta personale e coraggiosa che continua a far discutere i fan della serie spagnola. Per mesi i fan di La Promessa hanno cercato di capire cosa si nascondesse davvero dietro l’uscita di scena di Ana Garcés. La morte di Jana ha lasciato il pubblico senza parole, soprattutto perché il personaggio stava vivendo uno dei momenti più importanti della sua storia: il matrimonio con Manuel e la gravidanza dell’erede del Marchesato di Luján.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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