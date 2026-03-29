Coppa d’Africa scontro totale Senegal-Marocco! Il presidente della CAF Motsepe rompe il silenzio ecco cosa ha detto

Il presidente della CAF ha commentato pubblicamente la disputa tra le squadre nazionali di Senegal e Marocco durante la Coppa d’Africa. La discussione tra le due rappresentative ha attirato l’attenzione, con tensioni che si sono protratte nel corso della manifestazione. In un intervento recente, il massimo dirigente della CAF ha fornito alcune dichiarazioni sulla vicenda senza entrare nei dettagli specifici.

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