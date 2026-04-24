Ranieri rompe il silenzio dopo la separazione dalla Roma! Spiegati i motivi del suo addio cosa ha detto dell’ex Senior Advisor

Dopo aver lasciato il suo incarico da Senior Advisor alla Roma, Ranieri ha deciso di parlare pubblicamente sui motivi della sua separazione. La comunicazione ha attirato l’attenzione di tifosi e media, che cercano di capire cosa abbia portato alla rottura. Ranieri non ha fornito dettagli specifici, limitandosi a spiegare di aver preso questa decisione per ragioni personali e professionali. La notizia ha suscitato molte reazioni tra gli addetti ai lavori e i sostenitori della squadra.

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