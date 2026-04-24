Amministratori di condominio degli alloggi Erp a Bari | c' è il bando del Comune

Il Comune di Bari ha pubblicato un bando rivolto ai residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’obiettivo è creare un gruppo di persone interessate a diventare amministratori condominiali o responsabili dell’autogestione degli alloggi comunali. La selezione riguarda coloro che vogliono partecipare alla formazione necessaria per ricoprire queste posizioni. Il bando resterà aperto fino a una certa data, con dettagli disponibili sul sito istituzionale del Comune.

A Bari arriva un bando per partecipare alla formazione di un gruppo di persone che intendono ricoprire i ruoli di amministratore condominiale o di responsabile dell'autogestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà Comunale. A promuoverlo è Palazzo della Città. Le domande.🔗 Leggi su Baritoday.it

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