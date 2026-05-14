Amministrative 2026 il candidato sindaco Sicari incontra gli ambulanti | I mercati vanno ripensati con gli operatori
Mercoledì 13 maggio si è svolto un incontro tra il candidato sindaco e gli operatori del commercio ambulante presso la sede elettorale. Durante l’appuntamento, si è parlato della possibilità di rivedere l’organizzazione dei mercati e delle modalità di svolgimento, coinvolgendo direttamente gli ambulanti nelle proposte e nelle decisioni future. L’incontro ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore.
Incontro con gli operatori del commercio ambulante, nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, nella sede elettorale del candidato sindaco Cristiano Sicari. Durante il vertice, sono state affrontate le principali criticità che il settore sta vivendo negli ultimi anni. Al centro del confronto.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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