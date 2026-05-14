Amministrative 2026 il candidato sindaco Sicari incontra gli ambulanti | I mercati vanno ripensati con gli operatori

Mercoledì 13 maggio si è svolto un incontro tra il candidato sindaco e gli operatori del commercio ambulante presso la sede elettorale. Durante l’appuntamento, si è parlato della possibilità di rivedere l’organizzazione dei mercati e delle modalità di svolgimento, coinvolgendo direttamente gli ambulanti nelle proposte e nelle decisioni future. L’incontro ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore.

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