La finale di Amici di Maria De Filippi si avvicina e l'attenzione si concentra sui possibili vincitori. Sono ancora in corsa alcuni concorrenti e le scommesse sono aperte tra spettatori e addetti ai lavori. La data dell’evento si avvicina, e si conoscono già i nomi che si sfideranno nell’ultimo atto del programma. Nei prossimi giorni si conosceranno anche i risultati delle ultime esibizioni.

La finale di Amici di Maria De Filippi si avvicina e cresce l’attesa per scoprire chi alzerà la coppa. I pronostici si concentrano sui ballerini, che sembrano essere in pole in pole position rispetto ai cantanti. La semifinale si è conclusa con il ballottaggio tra Angie e Lorenzo Salvetti, con uno dei due che sarà eliminato nelle prime battute della finalissima. Chi trionferà? Rudy Zerbi si è sposato: chi è sua moglie e i dettagli della cerimonia segreta Quando va in onda la finale di Amici 25: i ballerini dominano la scena. La finalissima di Amici è in programma per domenica 17 Maggio 2026 e i ballerini sembrano avere un grosso vantaggio. Emiliano Fiasco e Alessio Di Ponzio, entrambi della squadra di Alessandra Celentano, hanno mostrato performance straordinarie.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Finale Amici 25, chi sarà il vincitore? I pronostici sul favorito

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Amici 25 - Chi è stato eliminato - quinta puntata

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