Serale Amici 25 | il favorito alla vittoria e chi rischia l’eliminazione nella settima puntata

Nella settima puntata del Serale di Amici 25, andata in onda sabato 25 aprile 2026, è stato eliminato uno dei concorrenti. La puntata ha visto il progressivo avvicinamento di alcuni allievi alla finale, mentre altri sono a rischio eliminazione. Tra i partecipanti in gara, alcuni si sono distinti come favoriti alla vittoria, mentre altri affrontano ancora sfide decisive. La competizione continua a coinvolgere il pubblico e i giudici.

Il Serale di Amici 25 entra sempre più nel vivo dopo l’eliminazione di Alex Calu nella puntata andata in onda sabato 25 aprile 2026. Con il numero degli allievi che continua a ridursi, cresce l’attenzione sulle quote e sui possibili scenari in vista delle prossime puntate. I bookmaker iniziano a delineare una gerarchia più chiara, anche se la competizione resta ancora aperta. Giulia Stabile conferma la storia con un cantante: sarebbe un ex di Amici Chi vince Amici 25: quote aggiornate dopo l’eliminazione di Alex Calu. Le nuove quote aggiornate dal sito di scommesse legali GoldBet mostrano una classifica più definita rispetto alle settimane precedenti.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Serale Amici 25: il favorito alla vittoria e chi rischia l’eliminazione nella settima puntata Amici 25, Ecco chi è Stato Eliminato Nel Primo Serale - Prima Puntata del 21 Marzo Notizie correlate Serale Amici 25, registrazione quarta puntata: ospiti e chi rischia l’eliminazioneIl Serale di Amici 25 si prepara a una nuova registrazione prevista per giovedì 9 aprile 2026, con la quarta puntata in onda sabato su Canale 5. Serale Amici 25, anticipazioni quinta puntata: ospiti e chi rischia l’eliminazioneIl Serale di Amici 25 si avvicina alla quinta registrazione prevista per giovedì 16 aprile 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sabato 25 aprile Sesta puntata del Serale - Amici Le puntate | Witty TV; Amici 25, sesta puntata serale: cos'è successo? Riassunto e commento; Serale Amici 25, le anticipazioni del 25 aprile: gli ospiti, i giudici e chi è stato eliminato; Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!. Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco l’eliminato di sabato 25 aprile 2026 | Video Witty TvChi è uscito dal Serale di Amici 25 nella puntata di sabato 25 aprile? Ecco l'eliminato dopo una serata dove le regole sono state sovvertite ... superguidatv.it Colpi di scena ad Amici 25: l’eliminazione di Alex scuote il seraleLa sesta puntata del serale di Amici 25: eliminazioni inaspettate, ospiti d'eccezione e performance che hanno lasciato il segno. notiziemusica.it