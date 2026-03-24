Il 24 marzo 2026, è stato annunciato che Kimbo sarà il caffè ufficiale della 38ª America's Cup che si terrà a Napoli. In questa occasione, l’azienda fornirà il suo espresso napoletano durante l’intera manifestazione, accompagnando atleti, team, partner e visitatori. La partnership prevede la presenza del marchio e dei suoi prodotti durante l’evento, che si svolgerà nel capoluogo campano.

Napoli, 24 marzo 2026 - In qualità di Official Coffee, Kimbo porterà il suo aroma, il rito e l'eccellenza dell'espresso napoletano nel cuore della competizione, affiancando con la sua energia atleti, team, partner e ospiti lungo tutto il percorso dell'evento. Nata nel 1963 a Napoli, città profondamente legata al mare, cuore del Mediterraneo e sinonimo di passione, Kimbo ha costruito la propria identità su un'arte precisa e rigorosa: la selezione, la miscela e la tostatura del caffè curate con attenzione meticolosa. Ogni profilo di tostatura, ogni miscela, ogni estrazione sono il risultato di controllo, esperienza e continuo perfezionamento.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Kimbo nominato caffè ufficiale della Louis Vuitton 38ª America's Cup di Napoli

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