America’s Cup | nasce l’American Challenger Team per la sfida 38ª

Gli Stati Uniti tornano a partecipare alla 38ª edizione dell’America’s Cup con la creazione dell’American Challenger Team. La squadra è stata ufficialmente presentata e si prepara a sfidare le altre nazioni nella competizione velica più rinomata al mondo. La partecipazione statunitense segna un nuovo capitolo in questa storica sfida tra le migliori imbarcazioni e equipaggi internazionali.

Gli Stati Uniti rientrano ufficialmente nella competizione velica più prestigiosa del mondo con la presentazione dell’American Challenger Team. Il nuovo sfidante punta alla 38ª Louis Vuitton America’s Cup, colmando il vuoto lasciato dalle precedenti decisioni di American Magic e del New York Yacht Club, che avevano optato per l’acquisizione di un team di SailGp invece di presentare una sfida propria. Lo Yacht Club Sail Newport funge da club di riferimento per questa nuova realtà americana, che vede nel management di Ken Read il proprio punto di forza. Il sostegno economico arriva da Chris Welch e dal ceco Karel Komarek, quest’ultimo impegnato in una strategia di espansione verso il Gruppo Ferretti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - America’s Cup: nasce l’American Challenger Team per la sfida 38ª America’s Cup a Napoli: i render di Bagnoli svelano le basi dei team per la 38ª edizione della Louis VuittonEmirates Team New Zealand, Luna Rossa, Alinghi, GB1 e K-Challenge hanno già scelto il loro spazio. Leggi anche: America’s Cup: a Napoli nasce la nuova stazione metro per la sfida dei mari Temi più discussi: LA LEGGENDA CONTINUA: GLI STATI UNITI RITORNANO ALLA LOUIS VUITTON 38a AMERICA’S CUP; Team USA è Tornato: American Racing Challenger Punta alla America's Cup 2027; Coppa America, gli Usa tornano con un nuovo team; America’s Cup, gli Stati Uniti tornano in gara con Ken Read: nasce il nuovo team USA. America’s Cup, gli Stati Uniti tornano in gara con Ken Read: nasce il nuovo team USAGli Stati Uniti tornano in America’s Cup con il team guidato da Ken Read. A Napoli 2027 cambia il quadro della sfida tra i challenger. solovela.net La leggenda continua: gli Stati Uniti ritornano alla 38a America’s CupAmerican Racing Challenger Team USA, in rappresentanza del Challenging Yacht Club Sail Newport (Rhode Island), è stato ufficialmente confermato come Official Challenger della Louis Vuitton 38a America ... pressmare.it Lanciata finalmente la sfida alla 38° Louis Vuitton America’s Cup da parte del neonato team American Challenger Team, che sorge dalle ceneri di American Magic. Il club che presenta la sfida è lo Yacht Club Sail Newport. Il leader è Ken Read, i finanziatori K - facebook.com facebook AMERICA'S CUP I Ci sarà anche una barca Usa nel Golfo di Napoli, arriva American Racing Challenger (ARC Team) #ANSA x.com