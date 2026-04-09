Nell'ambito della America's Cup, il team australiano partecipa alla competizione, ma il focus principale rimane sulla sfida tra Luna Rossa e New Zealand. Paul Cayard ha commentato la presenza di più squadre in gara, sottolineando che queste due rappresentano i concorrenti più accreditati per il trofeo. Nel frattempo, la località di San Diego, conosciuta come

La Hoya è un'elegante località costiera di San Diego, California, nota come "la perla" (The Jewel) per le sue spiagge mozzafiato, le scogliere a picco e le grotte marine. La Hoya è il buen retiro di Paul Cayard, navigatore del mondo, lo skipper californiano, 66 anni, che guidò il Moro di Venezia alla vittoria della Louis Vuitton Cup nel 1992, campione del mondo in carica classe star. La Coppa America è casa sua e la sfida di Komaerk con American Racing Challenger Team Usa non lo coglie impreparato, anzi, rilancia. Ci saranno altri team a Napoli? «Certo, arriveranno gli australiani». Un loro coinvolgimento è un tema di discussione. «Ne abbiamo parlato in una regata qualche tempo fa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, Paul Cayard «In gara anche il team Australia, ma il trofeo se lo contendono Luna Rossa e New Zealand»

America’s Cup 2027, Dalton: “I lavori procedono. Spero in un seguito per tutti i team, non solo per Luna Rossa”“Siamo felici di essere qui, tra poco le barche inizieranno a navigare in Sardegna e poi ci trasferiremo a Napoli.

America's Cup, Napoli piace attesi altri tre team: c?è anche l?AustraliaDa coppa Extra small a coppa Extra large e così l’Ac Partnership, l’organismo che governa l’America’s cup che si compone dei cinque team partecipanti...

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Cayard e i segreti dell'America's cupLa Coppa America non morirà mai, è un evento unico, come le Olimpiadi, certo sarebbe meglio farla ogni tre anni e non due come vuole il nuovo protocollo. Parola di Paul Cayard, da poche settimane ... ilfoglio.it