Dopo la separazione da Francesca Neri, con cui ha avuto un figlio nel 1999, l’attore ha iniziato una relazione con la costumista Giorgia Guglielman. La notizia è stata resa nota attraverso alcune fonti di cronaca rosa e ha attirato l’attenzione su questa nuova coppia. La relazione tra i due è stata confermata da alcune foto pubblicate sui social. La loro frequentazione risale a diversi mesi fa, ma la notizia è diventata pubblica solo di recente.

Con la separazione da Francesca Neri, da cui nel 1999 nacque il figlio Rocco —terzogenito dopo Alessia e Giulia, nate in precedenza dall’amore con la doppiatrice Marina Grande, da cui Amendola divorziò nel 1997 —, l’attore non avrebbe potuto immaginare che pochi mesi più tardi avrebbe incontrato la sua nuova fiamma. Claudio Amendola ha conosciuto la sua nuova compagna per lavoro, Giorgia Guglielman ha 47 anni e il loro primo incontro risale al 2022, quando entrambi erano impegnati con le riprese de Il Patriarca, la serie tv dedicata a Nemesio Bandera, chiamato semplicemente “Nemo”, un forte e ricco imprenditore nonché boss narcotrafficante pugliese.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la nuova compagna di Claudio Amendola, la costumista Giorgia Guglielman

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