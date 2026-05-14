AmCham celebra i 250 anni degli Usa | istituzioni e multinazionali americane all’evento di Roma

In occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, AmCham ha organizzato un evento a Roma coinvolgendo rappresentanti di istituzioni e multinazionali americane. Durante la manifestazione si sono discussi vari aspetti delle collaborazioni tra Italia e Stati Uniti, con interventi di diversi membri delle aziende e delle istituzioni coinvolte. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure pubbliche e private che hanno sottolineato i legami economici e diplomatici tra i due paesi. L’evento si è svolto in un’atmosfera di confronto e condivisione di esperienze.

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