AmCham celebra i 250 anni degli Usa | istituzioni e multinazionali americane all’evento di Roma
In occasione dei 250 anni degli Stati Uniti, AmCham ha organizzato un evento a Roma coinvolgendo rappresentanti di istituzioni e multinazionali americane. Durante la manifestazione si sono discussi vari aspetti delle collaborazioni tra Italia e Stati Uniti, con interventi di diversi membri delle aziende e delle istituzioni coinvolte. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure pubbliche e private che hanno sottolineato i legami economici e diplomatici tra i due paesi. L’evento si è svolto in un’atmosfera di confronto e condivisione di esperienze.
Le relazioni economiche e diplomatiche tra Italia e Stati Uniti sono state al centro dell’iniziativa “Americana 250! Bonds That Made History”, promossa da American Chamber of Commerce in Italy e ospitata ieri, 13 maggio, nella sede del Casino dell’Aurora Pallavicini Rospigliosi di Roma, per celebrare i 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza americana. L’evento ha riunito istituzioni, rappresentanti del corpo diplomatico, manager e vertici delle principali multinazionali statunitensi attive in Italia, confermando il ruolo strategico del legame transatlantico sul piano commerciale, industriale e culturale. In un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e nuove sfide economiche, il confronto ha posto l’accento sull’impatto delle imprese americane nel tessuto produttivo italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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