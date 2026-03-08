San Leucio celebra i 250 anni della parità di genere tra storia cultura e responsabilità collettiva

San Leucio ha ospitato una grande celebrazione in occasione dell’8 marzo 2026, dedicata ai 250 anni della parità di genere. La Real Colonia di San Leucio è stata il luogo scelto per questa occasione, che ha visto protagoniste molte donne che hanno contribuito alla storia e alla cultura locale. L’evento ha attirato numerosi partecipanti e rappresentanti di diverse realtà.

La Real Colonia di San Leucio ha fatto da palcoscenico alla più grande celebrazione dell'eccellenza femminile a livello globale, in occasione dell'8 marzo 2026. Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, il festival internazionale "Caserta – La città delle donne", organizzato dalla Fondazione Orizzonti, ha portato nella città campana scrittrici, giornaliste, docenti, artiste, professioniste di diversi settori, ma anche content creator e protagoniste della comunicazione digitale, trasformando la tre giorni in un racconto fatto di cultura, comunità, creatività e bellezza. Nei tre giorni del Festival si sono affrontati temi di grande attualità: bilanci e sfide del gender gap, visioni future, diritti, leadership femminile, problematica dei femminicidi e il ruolo delle donne nei diversi ambiti della società.