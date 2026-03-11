L'Iran ha annunciato un aumento degli attacchi contro obiettivi statunitensi, con almeno 17 basi americane già colpite, secondo quanto riportato dal New York Times. La situazione si fa sempre più tesa e senza vie d’uscita apparenti, mentre i bombardamenti da parte di Usa e Israele continuano a intensificarsi. La dinamica del conflitto si evolve rapidamente, coinvolgendo diverse aree e numerosi obiettivi.

Sembra sempre più senza via d’uscita il conflitto in Iran. Se i bombardamenti di Usa e Israele dovevano piegare il regime degli ayatollah, la strada appare ancora lunga: Teheran ha infatti annunciato – e subito dopo lanciato – quella che ha definito come “l’operazione più intensa e potente” sferrata dalle sue forze armate dall’inizio della guerra. I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno rivendicato nuovi attacchi contro obiettivi israeliani e strutture legate agli Stati Uniti in tutto il Medio Oriente, colpendo, tra i tanti bersagli, il centro di comunicazioni satellitari Haila vicino a Tel Aviv che, secondo loro, sarebbe “compromesso”. E non è tutto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’Iran non si piega e annuncia l’aumento degli attacchi contro obiettivi degli Usa. E il New York Times rivela: “Già colpite almeno 17 basi americane”

