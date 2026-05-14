Luigi Ambrosio, padre di un capotreno di 34 anni ucciso il 5 gennaio mentre si trovava nel parcheggio di un piazzale, ha espresso il dolore per non essere riuscito a partecipare al processo. La famiglia si trova in aula, ma la presenza di chi è accusato del fatto rappresenta un peso emotivo difficile da sopportare. La vicenda riguarda l’uccisione di un uomo che stava rientrando a casa dopo un incontro con un amico.

"Non ce l’abbiamo fatta a venire al processo". Ha la voce stanca Luigi Ambrosio, papà di Alessandro, capotreno ucciso a 34 anni mentre, fuori servizio, stava andando a incontrare un amico nel parcheggio del piazzale Ovest, il 5 gennaio scorso. Unico imputato è Marin Jelenic, senzatetto croato di 36 anni. Ieri la prima udienza del processo: ma i genitori Luigi ed Elisa non se la sono sentita di essere presenti. "Solo pensare di stare nella stessa stanza con quell’uomo mi fa stare male. Vederlo sorridere, poi, non ne parliamo – prosegue il papà –. Se fossi andato in quell’aula mi sarebbe salito il sangue alla testa e non so dire come avrei potuto reagire".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ambro, lo strazio dei parenti: "Doloroso stare in aula con chi ce l’ha portato via"

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