In aula si sono viste le foto del ritrovamento di Andrea Prospero, il giovane di 19 anni deceduto. Gli avvocati hanno discusso sul fatto che, se si fosse allertato tempestivamente dopo l’assunzione dei farmaci, avrebbe potuto ricevere aiuto e forse essere salvato. La discussione si concentra sulle tempistiche di soccorso e sulla possibilità di intervento. La vicenda si svolge nel contesto di un procedimento legale legato alla morte del ragazzo.

Perugia, 30 aprile 2026 – Andrea Prospero poteva essere salvato se dopo l’assunzione dei farmaci fosse stato dato l’allarme e il 19enne fosse stato soccorso dai sanitari. È uno dei passaggi centrali emersi oggi a Perugia nel processo al giovane romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte dello studente di Lanciano (Chieti), trovato senza vita nel gennaio 2025 in un bed and breakfast del centro storico. A riferirlo in aula è stato il medico legale Sergio Scalise, intervenuto dopo il ritrovamento del corpo e poi incaricato dell’esame autoptico. Rispondendo a una domanda del pubblico ministero, che gli ha chiesto se Andrea avrebbe potuto salvarsi qualora fosse stato soccorso anche mezz’ora dopo l’assunzione dei medicinali, Scalise ha risposto affermativamente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Andrea Prospero poteva essere salvato”, lo strazio in aula tra le foto del ritrovamento

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