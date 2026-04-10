Il 12 agosto 2020, un improvviso scoppio di acqua e detriti dal torrente Nevasco causò una piena che portò oltre 17.000 metri cubi di materiale a valle. La massa d’acqua travolse la strada comunale che conduceva a Chiareggio, coinvolgendo un’auto con quattro persone a bordo. Questa vicenda è ora al centro di un procedimento legale, con i parenti delle tre vittime presenti in aula.

Quel pomeriggio del 12 agosto del 2020, il torrente Nevasco scaricò improvvisamente a valle oltre 17mila metri cubi di materiale, travolgendo la strada comunale che porta a Chiareggio mentre lì si trovava a transitare un’auto con a bordo quattro persone. Non vi fu nulla da fare per Gianluca Pasqualone, 45 anni, Silvia Brocca, 41 anni, e Alabama Guizzardi, che proprio quel giorno festeggiava il suo decimo compleanno. Originari del Varesotto, erano turisti abituali della zona. La piccola Alabama era salita sull’auto per stare con l’amichetto Leonardo Pasqualone, figlio di Gianluca e Silvia, appena cinque anni e unico sopravvissuto alla tragedia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolti in auto. In aula i parenti dei tre morti

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