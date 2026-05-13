Echo SommersiVo | quando l'intelligenza artificiale trasforma un ricordo in opera d'arte
Alla 61ª Biennale Arte di Venezia, il focus si concentra su un tema che invita a scoprire i sussurri e le tonalità minori, simbolo di introspezione e sensibilità. Il curatore ha scelto il titolo “In Minor Keys”, collegato al linguaggio musicale, per sottolineare un approccio più personale e riflessivo. L’esposizione presenta opere che utilizzano l’intelligenza artificiale per trasformare ricordi in creazioni artistiche.
La 61ª Biennale Arte di Venezia chiede di ascoltare i sussurri. Il tema curatoriale “In Minor Keys”, preso dal linguaggio musicale, rimanda alle tonalità minori, più intime. È in questo spirito che il Padiglione Venezia ospita Note Persistenti, progetto curatoriale firmato da Giovanna Zabotti con Denis Isaia e Cesare Biasini Selvaggi, commissario Maurizio Carlin. Il percorso si sviluppa attraverso quattro dimensioni simboliche della città: sommersa, domestica, mitologica e collettiva. È nella dimensione mitologica che prende forma Echo SommersiVo: l’installazione immersiva nata dalla collaborazione tra Cisco (leader nel settore tecnologico), il pianista e compositore Dardust, lo scenografo Paolo Fantin e H-Farm.🔗 Leggi su Amica.it
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