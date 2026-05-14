L'ASL di Rieti ha avviato una procedura di assunzione per 75 infermieri e operatore socio sanitario a tempo indeterminato, con scadenza del bando prevista a breve. I candidati interessati devono presentare la domanda attraverso il portale dedicato, rispettando i requisiti specifici indicati nel bando. La selezione prevede una valutazione dei titoli e lo svolgimento di prove d'esame, il cui esito determinerà l’ammissione alla fase finale. La pubblicazione dei risultati è attesa dopo il completamento delle fasi di valutazione.

? Punti chiave Quali sono i requisiti specifici per candidarsi tramite il portale?. Come funzionerà la valutazione dei titoli e delle prove d'esame?. Quanto sarà lo stipendio mensile netto per gli infermieri e gli OSS?. Entro quale data bisogna inviare la domanda per non essere esclusi?.? In Breve Scadenza per presentare le domande entro l'11 giugno 2026 tramite portale ASL Rieti.. Selezione prevede 49 infermieri e 26 OSS con prova scritta, pratica e orale.. Retribuzioni mensili lorde tra 1.900 e 2.050 euro per infermieri secondo CCNL Sanità.. Candidatura richiede versamento obbligatorio di una quota di 10,00 euro tramite modalità telematica.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amatrice: l’ASL Rieti assume 75 infermieri e OSS a tempo indeterminato

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