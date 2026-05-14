Amante delle immersioni | chi era Muriel Oddenino

Muriel Oddenino, 31 anni, è una delle cinque persone italiane decedute durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. La tragedia è avvenuta questa mattina durante un’attività in mare. Le autorità locali hanno avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente. La vittima era appassionata di immersioni e si trovava sull’isola con altri turisti. Sul luogo sono presenti squadre di soccorso e forze dell’ordine che stanno gestendo l’intervento.

Si chiamava Muriel Oddenino, 31 anni, una dei cinque italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, quest’oggi. Originaria di Poirino, nel Torinese, era una collega di Monica Montefalcone, la professoressa associata in Ecologia all’università di Genova il cui corpo senza vita è stato recuperato al largo di Alimathà. Chi era Muriel Oddenino. Oddenino si era laureata in Scienze naturali all’università di Torino, salvo poi proseguire gli studi a Genova. Amante del mare e delle immersioni, nonché autrice di alcuni pubblicazioni scientifiche, tra il 2023 e il 2024 ha lavorato come ricercatrice all’università di Bari. Nell’ateneo del capoluogo ligure era assegnista di ricerca del dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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