Starlink ha annunciato il lancio dei satelliti di seconda generazione, denominati V2, destinati a offrire copertura 5G direttamente dagli spazi orbitali. La società si prepara così a cambiare il modo in cui gli smartphone si connettono a internet, puntando a una rete satellitare più avanzata. La presentazione di questi nuovi satelliti rappresenta un passo importante nella tecnologia di connettività satellitare.

Starlink è pronta a rivoluzionare la connettività satellitare per smartphone con l’arrivo dei satelliti di seconda generazione, chiamati V2. Questi nuovi modelli rappresentano un passo importante per Starlink Mobile, evoluzione del servizio inizialmente noto come Direct to Cell. L’obiettivo è superare i limiti attuali e avvicinare le prestazioni della rete satellitare a quelle delle infrastrutture mobili terrestri. I satelliti V2 promettono una densità di dati fino a 100 volte superiore rispetto ai modelli precedenti e una capacità di trasmissione per unità fino a 20 volte maggiore. Questi numeri potrebbero trasformare Starlink da servizio pensato principalmente per emergenze o zone rurali a una vera alternativa alle reti tradizionali. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Starlink lancia i satelliti V2: il 5G dallo spazio per gli smartphone

