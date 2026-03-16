Ama Trends | anche i nuovi dati confermano una tendenza positiva nella gestione dei rifiuti urbani a Roma

Il report AMA Trends, elaborato dalle strutture tecniche aziendali attraverso il sistema digitale U, conferma una tendenza positiva nella gestione dei rifiuti urbani a Roma. I nuovi dati mostrano che le attività di raccolta e trattamento dei rifiuti sono in miglioramento rispetto ai periodi precedenti. L’azienda ha pubblicato il report che fornisce un aggiornamento puntuale sulla situazione attuale.

Torna l'appuntamento con AMA Trends, il report puntuale elaborato dalle strutture tecniche aziendali tramite il sistema integrato digitale U.C.R.O.N.I.A., che certifica lo stato della gestione dei rifiuti urbani a Roma. Anche il bimestre gennaio-febbraio, oggetto del monitoraggio, conferma una tendenza positiva nell'erogazione dei servizi ambientali nella Capitale. In particolare, a gennaio 2026, si registra un i ncremento del 5% dei rifiuti complessivamente raccolti (indifferenziati, carta, plastica, vetro, scarti alimentari e organici, materiali ingombranti) rispetto all'analogo mese del 2025: da 141.916 a 149.041 tonnellate. Nel medesimo confronto, cresce anche la percentuale di raccolta differenziata, con un +0,6%: da 48,98% di gennaio 2025 a 49,6% di gennaio 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ama Trends: anche i nuovi dati confermano una tendenza positiva nella gestione dei rifiuti urbani a Roma Articoli correlati Incidente a Roma su via Prenestina tra auto e camion dei rifiuti di Ama, morta una donna e feriti i conducentiUna donna è morta in uno scontro tra l’auto su cui viaggiava e un camion dei rifiuti a Roma. Puglia, aeroporti: traffico passeggeri, prosegue la tendenza positiva Dati gennaio-febbraioDi seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia: Prosegue anche nei primi due mesi del 2026 la tendenza positiva del traffico passeggeri... Una raccolta di contenuti su Ama Trends Temi più discussi: Vittoria Ceretti rilancia la tendenza delle ballerine alla Paris Fashion Week; Dalle Puma alle New Balance, 10 sneakers cool alla Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon; I mocassini per la Primavera da comprare scontati su Amazon; La casualità di certi incontri ed eventi nella commedia romantica Fashion Week di Eleonora Rossi Castelli. AMA Trends: più innovazione nei servizi per una Capitale sempre più efficienteRoma continua a migliorare nella gestione dei rifiuti urbani. Anche a ottobre 2025, i dati di AMA Trends, il monitoraggio mensile elaborato attraverso il sistema U.C.R.O.N.I.A., attestano una città ... iltempo.it AMA Trends: la fotografia mensile dei servizi aziendaliMeno segnalazioni, più rifiuti gestiti e raccolta differenziata in crescita. Anche a settembre 2025, la Capitale si conferma sulla strada giusta verso una gestione più efficiente, partecipata e ... iltempo.it Un outfit pensato per chi ama distinguersi con naturalezza. #maryley #springsummer26 #maryleystyle #outfit #fashion - facebook.com facebook