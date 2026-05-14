Antonio Tajani, attuale vicepremier e ministro degli Esteri, continua a mostrare un forte interesse per il territorio della Ciociaria, nonostante i ruoli nazionali ricoperti. Recentemente, sono emerse nuove anticipazioni riguardanti un progetto di alta velocità nella zona frusinate, considerato da alcuni come un’opera di rilievo rispetto ad altri lavori infrastrutturali, come il Ponte. Le discussioni si concentrano sulle proposte di sviluppo ferroviario nella regione, con dettagli ancora da definire e approvare.

Antonio Tajani è vicepremier e ministro degli Esteri, ma non smette mai di pensare al “suo” territorio ciociaro. E andrà a finire che la “grande opera” varata dal governo di Giorgia Meloni non sarà il salviniano Ponte sullo Stretto di Messina, ormai dimenticato da tutti tra mille intoppi burocratici, ma – udite udite – la stazione ferroviaria ad alta velocità di Frosinone. Cioè quella che viene pomposamente definita come «un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del Frusinate, decisiva per la mobilità del territorio, per i lavoratori pendolari, gli studenti». Era un vecchio pallino del leader di Forza Italia, di cui Lettera43 aveva già dato conto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Altro che Ponte, la vera grande opera è l’alta velocità frusinate per Tajani: le pillole di L43

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