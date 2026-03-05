Lo scontro politico tra Sal Da Vinci e Tajani è al centro delle recenti discussioni mediatiche. La polemica si concentra sui commenti di Aldo Cazzullo, che ha criticato il cantante napoletano, vincitore di Sanremo con la canzone Per sempre sì. La vicenda coinvolge anche riferimenti al Medio Oriente e alla Ciociaria, creando un dibattito acceso sui social e nelle reti televisive.

La polemica sul vincitore di Sanremo associato alla camorra è partita da Cazzullo ed è arrivata al sindaco di Napoli Manfredi e a De Magistris. Intanto la Stampa Estera va in tour nella terra d’origine del ministro degli Esteri. E Mattarella festeggia il Corriere. Le chicche del giorno. Tocca Napoli e poi muori. Mediaticamente, si intende. Lo sa bene Aldo Cazzullo che ha osato criticare Sal Da Vinci, fresco vincitore di Sanremo con Per sempre sì. Ormai diventata tormentone su TikTok et similia. Il vicedirettore del Corriere della sera, proprio perché ama «Napoli e i napoletani», ha bocciato Sal. Perché, a suo dire, rappresenta «la Napoli che pensano e che vorrebbero coloro che la detestano». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lo scontro politico su Sal Da Vinci, Tajani tra Medio Oriente e Ciociaria: le pillole di L43

Meloni in conferenza, lo sgambetto di Sorrentino, l’armocromista: le pillole di L43Mattinata del venerdì dominata politicamente dalla conferenza stampa “di inizio anno” della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha...

Board di Pace: Italia osserva da vicino, Tajani spiega a Parlamento tra dubbi e strategie per il Medio Oriente.L'Italia sarà presente al Board of Peace, l'iniziativa promossa da Donald Trump per la stabilizzazione delle aree colpite da conflitti, con uno...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lo scontro politico su Sal Da Vinci....

Temi più discussi: Per Aldo Cazzullo la canzone di Sal Da Vinci potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorra; Sal Da Vinci non avrebbe vinto Sanremo con Amadeus, il peso del televoto sul testa a testa con Sayf; Sanremo, Edoardo Donnamaria e Christian Gallella furiosi per la vittoria di Sal Da Vinci: Questo paese è fallito; Decaro e l'ipotesi segretario Pd: E' più facile che conduca il Festival di Sanremo.

Sanremo 2026, polemica su Sal Da Vinci: una docente collega «Per sempre sì» al femminicidioNon si placano le polemiche dopo il trionfo di Per sempre sì al Festival di Sanremo 2026. Il brano interpretato da Sal Da Vinci, designato a rappresentare ... cronachedellacampania.it

Balivo sbotta in diretta per le critiche a Sal Da Vinci: Ve ne farete una ragioneLa polemica dopo Sanremo 2026 infiamma il dibattito a La Volta Buona: tra pregiudizi, difese e il ruolo della Campania, Caterina Balivo si espone in prima persona. libero.it

Eurovision: Sal Da Vinci ha scelto e salta la programmazione - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com