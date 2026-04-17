Aumento del costo della vita a Livorno inflazione allo 0,9% | è tra le città meno colpite

A marzo, l'inflazione a Livorno si è attestata allo 0,9%, risultando tra i valori più bassi tra le città italiane. I dati forniti dall'Istat mostrano l’andamento dei prezzi nel territorio, mentre l'Unione nazionale consumatori ha pubblicato una classifica con le città più costose in Italia, considerando l’aumento dei prezzi rispetto al mese precedente. La situazione evidenzia come Livorno si trovi tra le località con il minore incremento dei costi di vita.

Livorno è tra le città meno colpite dall'inflazione nel mese di marzo. A fotografare la situazione sono i dati diffusi dall'Istat, che ha reso noto i numeri territoriali in base ai quali l'Unione nazionale consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia, in termini di aumento.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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