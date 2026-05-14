A Venezia, la promozione in Serie A ha portato a una celebrazione molto particolare: una sfilata sull’acqua che ha attirato l’attenzione di molti. La festa si è svolta su barche e motoscafi, creando uno spettacolo che si distingue per originalità rispetto alle tradizionali parate sportive. Un evento che ha coinvolto il pubblico presente e ha lasciato il segno come un momento unico nel suo genere.

C’è un solo posto al mondo dove una promozione in Serie A può trasformarsi in una festa sull’acqua che toglie il fiato. E quel posto è Venezia. Difatti la giornata dell’ 11 maggio 2026 passerà alla storia come il giorno in cui il calcio e la laguna si sono fusi in un’unica, indimenticabile celebrazione. Il Venezia FC ha festeggiato il ritorno nella massima serie italiana con una modalità che solo questa città poteva concepire: una sfilata acquatica lungo il Canal Grande, con la squadra trasportata su una gondola gigante, circondata da migliaia di tifosi a bordo di barche di ogni tipo. L’immagine è quella che ci si aspetterebbe da una cerimonia rinascimentale, non da una promozione calcistica contemporanea, un contrasto che ha reso l’evento così iconico e chiacchierato sui social.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Altro che bus scoperto: Venezia festeggia la Serie A con una parata unica al mondo (il video è incredibile)

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