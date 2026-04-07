So che perderò il numero uno al mondo ma l’obiettivo è un altro | per Alcaraz il ranking non è una priorità

Il tennista ha dichiarato di essere consapevole che presto perderà la prima posizione mondiale, anche se non ha ancora deciso se avverrà durante questo torneo o nel prossimo. Ha spiegato di dover difendere molti punti e di ritenere difficile mantenere tutte le posizioni attuali. Nonostante questa situazione, ha affermato che il suo obiettivo non è il ranking, ma altri traguardi personali nel suo percorso sportivo.

“So che perderò la posizione di numero uno al mondo, non so se in questo torneo o nel prossimo. Devo difendere molti punti e sarà difficile mantenerli tutti. E se ci riuscissi, Jannik guadagnerebbe punti perché lui non ne ha da difendere”. Così Carlos Alcaraz dopo la vittoria netta contro Sebastian Baez per 6-1 6-3. Una risposta a Sinner, che qualche minuto prima aveva invece dominato Humbert con un risultato simile (6-3 6-0). Lo spagnolo deve difendere infatti ben 4.300 punti raccolti sulla terra rossa nella passata stagione, più di chiunque altro, grazie alle vittorie a Monte-Carlo, Roma e al Roland Garros, oltre alla finale di Barcellona. “Farò del mio meglio, ma per me, il numero uno non è una priorità in questo momento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “So che perderò il numero uno al mondo, ma l’obiettivo è un altro”: per Alcaraz il ranking non è una priorità Atp Montecarlo 2026, Alcaraz vola agli ottavi: “Restare numero 1 al mondo non è una priorità”Anche Carlos Alcaraz si è qualificato senza problemi agli ottavi di finale dell’Atp 1000 di Montecarlo. Sinner numero 1 al mondo nel ranking ATP al posto di Alcaraz: cosa serve tra Miami e Monte CarloSinner conquista la finale del Miami Open contro Lehecka e riduce drasticamente il gap dallo spagnolo nel ranking ATP. Argomenti più discussi: Più facile fare il Federer contro Alcaraz o Sinner? - Il pensiero di Nargiso; Samuel Lopez (coach Alcaraz) dichiara a sorpresa: Un ritorno di Ferrero? Il rapporto è buono, non so cosa può succedere ma non sarebbe così improbabile - LiveTennis.it. Alcaraz si arrende a Sinner: So già che perderò il primo posto nel rankingLe impressioni dello spagnolo, numero uno al mondo, dopo l'esordio vincente a Montecarlo contro Baez: le sue parole ... corrieredellosport.it So già che Sinner si riprenderà il numero uno, Alcaraz già rassegnato! Perderò per questo motivoCarlos Alcaraz ha parlato subito dopo aver concluso il suo primo match al Monte Carlo Masters 1000 dominato al suo debutto contro Sebastián Báez: Era passato quasi un anno dall'ultima volta che avev ... tuttosport.com A Monte Carlo c’è anche in palio il numero 1 della classifica ATP. Alcaraz dopo aver vinto con Baez ha dichiarato che sicuramente in questa primavera perderà il primo posto a vantaggio di Sinner: https://fanpa.ge/W7O0p - facebook.com facebook Alcaraz: "Sinner sarà ancora più forte: sulla terra ha fame di titoli” x.com