Il Venezia torna in Serie A dopo un lungo periodo di assenza e la promozione viene celebrata con una festa speciale. La società e i tifosi hanno organizzato un evento per celebrare il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza di questo traguardo. La squadra ha raggiunto la massima divisione del calcio italiano, mentre i sostenitori hanno partecipato con entusiasmo alla manifestazione di festeggiamento. La promozione rappresenta un momento significativo per il club e i suoi tifosi.

Il Venezia in Serie A è una cosa a cui ci siamo più o meno abituati negli ultimi anni. Ma per moltissimo tempo non è stato così: ecco perchè società e tifosi anche per questa promozione hanno deciso di festeggiare nel migliore dei modi. Ma facciamo un passo indietro su come è iniziata la serata. Il percorso di solito inizia a Piazzale Roma, o forse anche prima, nella testa, mentre si sceglie come arrivarci. Il Venezia non ha un parcheggio, non ha una fermata della metro, non ha nemmeno una via diretta: ha la laguna. E questo, che per qualsiasi altra squadra sarebbe un problema logistico, qui è esattamente il punto. C'è chi prende il...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Venezia torna in Serie A con una festa unica

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