Sicurezza in Alto Adige | piano per più agenti e nuovi incentivi

In Alto Adige, sono stati annunciati nuovi investimenti nel settore della sicurezza, con l’obiettivo di aumentare il numero di agenti e introdurre incentivi per il personale di polizia. Questi interventi prevedono anche una modifica nelle modalità di sorveglianza delle piazze e dei borghi, con maggiore presenza di forze dell’ordine. I comuni riceveranno inoltre fondi aggiuntivi destinati a potenziare le risorse e le attività di sicurezza sul territorio.

? Domande chiave Come cambierà la sorveglianza nelle piazze e nei borghi altoatesini?. Quali nuovi fondi riceveranno i comuni per potenziare gli agenti?. Come influirà la riforma sulla prevenzione della violenza nei quartieri?. Quando entreranno in vigore i nuovi incentivi per la polizia locale?.? In Breve Riforma aggiorna la vecchia normativa del 1993 per la sicurezza locale.. Discussione in Consiglio provinciale prevista per il mese di giugno.. Nuova formazione e controllo capillare rispondono alle istanze dei sindaci.. Servizio garantisce assistenza nelle due lingue ufficiali della provincia.. L’assessora alla Sicurezza e alla Prevenzione della violenza Ulli Mair ha presentato l’11 maggio il disegno di legge per la riorganizzazione della polizia locale, che la Prima Commissione legislativa ha già approvato con una maggioranza ampia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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