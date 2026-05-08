In Trentino-Alto Adige, circa 17.000 famiglie hanno aderito al fondo destinato ai nuovi nati. Il fondo prevede un contributo economico che varia in base a diversi criteri, con importi che possono arrivare fino a diverse migliaia di euro per famiglia. Oltre ai figli biologici, possono beneficiare del fondo anche i bambini adottati o in affido, secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale.

? Punti chiave Quanto denaro può ricevere ogni famiglia per il futuro del bambino?. Chi può beneficiare del fondo oltre ai figli biologici?. Quali sono le scadenze per presentare la domanda se il figlio è nato nel 2020?. Perché esiste un divario di adesioni tra Trentino e Alto Adige?.? In Breve 11.104 adesioni in Alto Adige contro 5.862 richieste nel Trentino.. Contributo fino a 1.100 euro con versamento iniziale di 300 euro.. Scadenza per nati 2020-2024 fissata al 31 dicembre 2027.. Oltre 2.300 domande presentate tramite i patronati locali.. Circa 17.000 famiglie in Trentino-Alto Adige hanno già risposto all’appello per il fondo previdenziale dedicato ai nuovi nati, confermando un interesse massiccio per la tutela economica dei più piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi nati: in Trentino-Alto Adige già 17.000 famiglie aderiscono al fondo

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