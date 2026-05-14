Almanacco 14 maggio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 14 maggio raccoglie una serie di eventi storici, compleanni di personaggi noti, ricorrenze religiose e proverbi del giorno. Viene ricordato anche un santo celebrato in questa data e alcune delle invenzioni più significative della storia umana. La giornata include fatti importanti e curiosità che si sono verificati nel corso degli anni, offrendo uno sguardo su ciò che è accaduto in questa data nel passato.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi giovedì 14 maggio, 119° giorno del calendario gregoriano. Mancano 231 giorni alla fine dell'anno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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