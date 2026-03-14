Almanacco 14 marzo | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'almanacco del 14 marzo riporta i compleanni di personaggi famosi, eventi storici avvenuti in questa data e curiosità legate alla giornata. Viene inoltre ricordato un santo e condiviso un proverbio del giorno. Tra le notizie si segnalano invenzioni che hanno avuto un ruolo importante nel progresso umano e fatti significativi che hanno lasciato traccia nella storia.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi sabato 14 marzo, 70° giorno del calendario gregoriano. Mancano 292 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: Santa Matilde di Germania. Proverbio: "Marzo, la serpe esce dal balzo". 1903 - Theodore Roosevelt emana un ordine esecutivo che rende Pelican Island, in Florida, una "riserva e luogo di riproduzione per gli uccelli autoctoni", segnando la nascita del sistema del National Wildlife Refuge 1964 – Una giuria di Dallas trova Jack Ruby colpevole dell'uccisione di Lee Harvey Oswald, il presunto assassino di John F. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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