Almanacco | Giovedì 14 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 14 maggio è il 134° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 231 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano compleanni e santi, mentre il proverbio del giorno accompagna le notizie quotidiane. È una giornata che si inserisce nel corso del mese di maggio, con un passato ricco di avvenimenti documentati in varie fonti storiche.

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Mercoledì 14 Maggio è il 134° giorno del calendario gregoriano. Mancano 231 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San MattiaProverbio di MaggioLa febbre di Maggio dà salute per tutto l'annoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1926 – Il dirigibile Norge completa la.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Giovedì 7 Maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Temi più discussi: 14 Maggio: oroscopo segno per segno e almanacco; Giovedì 7 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Lunedì 4 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; IL 14 MAGGIO 2026 LA PRESENTAZIONE A BARI DI TESORI NASCOSTI DI PUGLIA 2026. L'Almanacco de Il Cittadino Canadese! Oggi è giovedì 7 maggio 2026. SANTI DEL GIORNO: Santa Flavia Domitilla; San Flavio e Sant’Agostino di Nicomedia; Santa Virginia... Per saperne di più: cittadino.ca/lalmanacco-quo… #BuongiornoATutti #calendar x.com L'oroscopo di giovedì 14 maggio, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domaniQuali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno della Bilancia. Le stelle parlano di amore e lavoro per i segni e non solo. Nelle seguenti pagine troverete l'oroscopo ... corriereadriatico.it L'oroscopo del giorno giovedì 14/5: voglia di amare in Gemelli, Capricorno ambiziosoOroscopo e previsioni per la giornata di giovedì 14 maggio con classifica: Leone dimostra impegno, Sagittario inesauribile ... it.blastingnews.com