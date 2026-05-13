Almanacco | Giovedì 14 Maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Il 14 maggio è il 134° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 231 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell’anno. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano compleanni e santi, mentre il proverbio del giorno accompagna le notizie quotidiane. È una giornata che si inserisce nel corso del mese di maggio, con un passato ricco di avvenimenti documentati in varie fonti storiche.
Mercoledì 14 Maggio è il 134° giorno del calendario gregoriano. Mancano 231 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San MattiaProverbio di MaggioLa febbre di Maggio dà salute per tutto l'annoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1926 – Il dirigibile Norge completa la.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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