Alma già bruciati cinquecento biglietti Mille cuori granata pronti per Montegranaro

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ufficializzato lo stadio "Le Noci" di Montegranaro quale sede dello spareggio Alma Fano-Atletico Azzurra Colli valevole per l’ultimo posto in Eccellenza Marche (domenica 16,30), è scattata l’organizzazione tecnica della partita. Ieri mattina c’è stato infatti a Montegranaro l’incontro dei dirigenti delle due società con le autorità pubbliche locali e il patron della società gialloblu Andrea Tosoni per definire tutte le problematiche relative allo svolgimento della partita e all’afflusso dei tifosi delle due squadre. Lo spareggio si gioca in uno stadio che è stato omologato di recente, a fine 2025. Per quanto riguarda la gestione dei tifosi è stato deciso che l’arrivo dei gruppi avverrà da due opposte direzioni, mentre i parcheggi risultano sufficienti ad ospitare pullman e auto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alma gi224 bruciati cinquecento biglietti mille cuori granata pronti per montegranaro
© Ilrestodelcarlino.it - Alma, già "bruciati" cinquecento biglietti. Mille cuori granata pronti per Montegranaro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Promozione, si aspetta solo l’ufficialità. Alma, finale playoff: Montegranaro in polePotrebbe finire con la scelta di Montegranaro la telenovela per trovare un campo dove far disputare lo spareggio di Promozione tra Alma Fano e...

Leggi anche: Lucchese - L’attesa: a ieri sera già venduti mille biglietti. Il "Porta Elisa» verso quota 2500 tifosi

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web