Ufficializzato lo stadio "Le Noci" di Montegranaro quale sede dello spareggio Alma Fano-Atletico Azzurra Colli valevole per l’ultimo posto in Eccellenza Marche (domenica 16,30), è scattata l’organizzazione tecnica della partita. Ieri mattina c’è stato infatti a Montegranaro l’incontro dei dirigenti delle due società con le autorità pubbliche locali e il patron della società gialloblu Andrea Tosoni per definire tutte le problematiche relative allo svolgimento della partita e all’afflusso dei tifosi delle due squadre. Lo spareggio si gioca in uno stadio che è stato omologato di recente, a fine 2025. Per quanto riguarda la gestione dei tifosi è stato deciso che l’arrivo dei gruppi avverrà da due opposte direzioni, mentre i parcheggi risultano sufficienti ad ospitare pullman e auto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alma, già "bruciati" cinquecento biglietti. Mille cuori granata pronti per Montegranaro

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