A quasi un anno dall’alluvione che ha colpito la città metropolitana di Bologna, più del 70% degli interventi di ricostruzione finanziati sono stati portati a termine o sono in fase di realizzazione. La maggior parte dei lavori riguarda infrastrutture e abitazioni danneggiate, con un impegno costante nelle operazioni di ripristino. Le autorità continuano a monitorare le attività per completare le pratiche ancora in corso, mentre si mantiene l’attenzione sulla gestione delle risorse e delle tempistiche di intervento.

Bologna, 14 maggio 2026 - Oltre il 70% degli interventi finanziati per la ricostruzione post alluvione sul territorio metropolitano di Bologna è stato completato o è attualmente in esecuzione. Dalla messa in sicurezza alla prevenzione, dalla Val di Zena al Ravone che scorre sotto le Due Torri, dalle risorse già stanziate a quelle che bisognerà intercettare con 1 miliardo messo a disposizione dal Governo e una lista di opere da consegnare entro ottobre. Ecco il punto sui lavori: “Siamo a metà del guado”, puntualizza Manuela Rontini, sottosegretaria alla presidenza della Regione. Le risorse per il post alluvione. Ammontano a quasi 130 milioni di euro le risorse stanziate per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio colpito dai disastri del 2023 e del 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni a Bologna, a che punto è la ricostruzione nella città metropolitana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BUDAPEST: La Ciudad que Siempre Volvió de las Ruinas

Sullo stesso argomento

Pnrr ed edilizia scolastica: la Città metropolitana fa il punto sugli interventiSono 12 gli interventi conclusi, mentre 9 devono ancora essere ultimati: questo lo stato dell'arte degli interventi finanziati dal Pnrr per...

Teatro La Fenice, biglietti scontati per i residenti nella città metropolitana di VeneziaAl via la seconda tranche dell’iniziativa promozionale “La Fenice per la Città” e La “Fenice per la Città metropolitana”, felice collaborazione tra...

Temi più discussi: Repubblica Bologna. Ricostruzione post alluvione; Alluvioni, dal Governo in arrivo un miliardo aggiuntivo per la prevenzione; A che punto è la ricostruzione dopo l’alluvione in Emilia-Romagna di 3 anni fa; EMILIA-ROMAGNA: Alluvione, Curcio, Ordinanza per imprese e semplificazione privati | VIDEO.

Alluvioni, allagamenti e frane: cosa emerge dalla mappa creata dal basso sui rischi ambientali x.com

Alluvioni a Bologna, a che punto è la ricostruzione nella città metropolitanaCompletati o in esecuzione oltre il 70% degli interventi finanziati. Rontini (sottosegretaria alla presidenza della Regione): Siamo a metà del guado. Lepore: Vogliamo proteggere la Val di Zena e in ... ilrestodelcarlino.it

Alluvioni, lo studio Unibo: Bassa percezione del rischio, cittadini impreparati e poco informatiBologna, 22 gennaio 2026 – Le ferite delle alluvioni sono ancora piuttosto evidenti e, a ricordare ai cittadini che non bisogna abbassare la guardia e c’è ancora tanto da lavorare, sono state le ... ilrestodelcarlino.it