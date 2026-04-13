Teatro La Fenice biglietti scontati per i residenti nella città metropolitana di Venezia

È iniziata la seconda fase dell’offerta promozionale dedicata al pubblico locale al Teatro La Fenice. L’iniziativa, chiamata “La Fenice per la Città” e “La Fenice per la Città metropolitana”, permette ai residenti nel Comune di Venezia e nell’area metropolitana di acquistare biglietti a prezzi scontati. La collaborazione tra il teatro e gli enti pubblici veneziani mira a rendere più accessibili gli spettacoli a chi vive nella zona.

Al via la seconda tranche dell’iniziativa promozionale “La Fenice per la Città” e La “Fenice per la Città metropolitana”, felice collaborazione tra il Teatro e i due enti pubblici veneziani che consente ai residenti nel Comune di Venezia e nel territorio della Città metropolitana di acquistare.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Rossini , Semiramide - Sinfonia (Michele Mariotti)