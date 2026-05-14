All’Università di Parma arrivati altri 4 studenti e studentesse da Gaza

All’Università di Parma sono arrivati altri quattro studenti e studentesse provenienti da Gaza. L’ateneo continua ad accogliere ricercatori e studenti palestinesi, incrementando così il numero di persone provenienti da quella regione. La presenza di queste nuove persone si aggiunge a quelle già presenti, che partecipano a programmi di studio e ricerca. La situazione internazionale non ha impedito l’arrivo di nuovi studenti, che si sono trasferiti per proseguire i loro studi presso l’istituzione universitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui