L’Italia accoglie altri 72 studenti palestinesi Bernini | Lavoriamo per un’università italiana a Gaza

Oggi a Milano sono arrivati 13 studenti palestinesi, portando a 72 il totale degli studenti palestinesi accolti in Italia. Ieri erano stati accolti 59 studenti a Fiumicino, in un’operazione coordinata dai ministri degli Esteri e dell’Università. Uno dei ministri ha dichiarato che si sta lavorando per creare un’università italiana a Gaza, con l’obiettivo di offrire opportunità di studio ai giovani palestinesi.

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Tredici studenti palestinesi arriveranno oggi a Milano, si aggiungono ai 59 accolti ieri a Fiumicino dai ministri degli Esteri e dell’Università, Antonio Tajani e Anna Maria Bernini. Prosegue senza sosta l’impegno umanitario dell’Italia per la popolazione di Gaza, che dal settembre 2025 ha portato nel nostro Paese, compresi gli ultimi arrivi, quasi 230 ragazzi palestinesi. Altri 72 studenti palestinesi accolti dall’Italia. Si tratta di un lavoro complesso, dal punto di vista diplomatico e logistico. Prima della partenza per il nostro Paese gli studenti sono usciti dalla Striscia attraverso il valico israeliano di Kerem Shalom, per poi essere trasferiti in Giordania e ospitati presso l’Ospedale italiano di Amman.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’Italia accoglie altri 72 studenti palestinesi. Bernini: «Lavoriamo per un’università italiana a Gaza» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tajani, arrivano in Italia altri 72 studenti palestinesiIl ministro Antonio Tajani scrive su X: “Con l’operazione di oggi sono 230 gli studenti palestinesi arrivati dalla Striscia di Gaza attraverso i... In Italia 72 studenti universitari di Gaza: verranno accolti anche all'Università di ParmaSono 72 gli studenti universitari palestinesi di Gaza che hanno attraversato oggi il valico israeliano di Kerem Shalom nell'ambito dell'operazione... Argomenti più discussi: Vercelli accoglie il passaggio del 109° Giro d’Italia; Comunità per minorenni. Cnca e Sos Villaggi dei Bambini: Il sistema di accoglienza lavora per il benessere dell’intero nucleo familiare; L’Italia accoglie gli studenti universitari palestinesi; Riccione capitale della scherma: chiusi i Tricolori Master dei record, da domani il PlayHall accoglie le migliaia di giovani del Gran Premio Giovanissimi. L’Italia accoglie 72 studenti da Gaza: l’Università della Calabria tra gli atenei coinvolti - x.com Vingegaard prende precauzioni di viaggio mentre accoglie il cambio in Italia dopo un inizio scivoloso al Giro in Bulgaria reddit «Benvenuta Italia». Seattle accoglie gli azzurri (al posto dell'Iran): l'ultima provocazione verso i Mondiali 2026L'Italia ha mancato la qualificazione ai Mondiali e, dal giorno dopo l'eliminazione, ha continuato a farsi sempre più insistente la voce ... msn.com