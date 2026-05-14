Allo Spazio Arte Spallanzani di Barco, si svolge l’evento dedicato a Tokyo, con la presentazione di De Francesco. La mostra si rivolge sia a chi non ha ancora avuto modo di visitare la città giapponese, sia a chi desidera approfondire aspetti culturali e artistici legati a Tokyo. Viene esposta una selezione di opere e materiali che illustrano vari aspetti della capitale. La presentazione si tiene in un ambiente espositivo aperto al pubblico.

Per tutti coloro che ancora non hanno visitato la meravigliosa capitale giapponese, ma anche per quanti la vogliono riscoprire con occhi nuovi, fino al 31 maggio, allo Spazio Arte Spallanzani di Barco di Bibbiano, si terrà la mostra ‘ Tokyo Hyaku (One Hundred Famous Views of Tokyo) ’ di Giuseppe De Francesco. Attraverso 119 immagini sviluppate in circa tre anni, si racconta la città, la vita quotidiana, le attività comuni e le sue celebrazioni stagionali, e si pone come uno dei più raffinati e originali progetti fotografici contemporanei di rilettura critica del paesaggio urbano. De Francesco costruisce una mappatura visiva della Tokyo contemporanea che non è mera ricostruzione formale, ma profonda rielaborazione culturale e simbolica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allo Spazio Arte Spallanzani di Barco. De Francesco ci accompagna a Tokyo

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