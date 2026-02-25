Vino e letteratura allo Spazio Villalta con l' ultimo libro di Francesco Antonini

Francesco Antonini ha presentato il suo ultimo libro allo Spazio Villalta, ispirato da un progetto di un’Invenzione che potrebbe rivoluzionare il futuro. La narrazione si svolge tra Trieste, Lione e Monaco di Baviera, e coinvolge diversi personaggi le cui vite si intrecciano attorno a questa scoperta. Durante l’evento, sono stati degustati vini locali, creando un’atmosfera di condivisione tra letteratura e cultura del territorio. La serata si è conclusa con una discussione aperta sul tema centrale del libro.

Una storia del futuro prossimo che si snoda fra Trieste, Lione e Monaco di Baviera, con le vicende di molteplici personaggi che si intrecciano attorno al progetto di un'Invenzione visionaria, in grado di cambiare il mondo. Francesco Antonini presenterà il suo nuovo lavoro di narrativa mercoledì 25 febbraio alle ore 18.30, nel salone dell'Associazione Italiana Sommelier di Spazio Villalta in viale Gio Batta Bassi 1 a Udine, stuzzicato dalle domande del collega giornalista Marco Ballico.