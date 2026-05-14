Allergie alimentari la campagna di sensibilizzazione del Meyer per ristoratori e famiglie

L’Irccs Meyer ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione sulle allergie alimentari rivolta a ristoratori e famiglie. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Meyer, le associazioni di categoria e le associazioni dei pazienti, sta coinvolgendo diverse realtà del settore. L’obiettivo è informare e diffondere conoscenze su questo tema, che riguarda un numero crescente di persone. La campagna è entrata nel vivo con attività e iniziative mirate.

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Firenze, 14 maggio 2026 - La campagna di sensibilizzazione sulle allergie alimentari lanciata dall’Irccs Meyer in collaborazione con la Fondazione Meyer, le associazioni di categoria e le associazioni dei pazienti entra nel vivo. Nei giorni scorsi, al Meyer Health Campus, in concomitanza con la settimana internazionale sulle allergie alimentari, sono stati presentati i materiali informativi realizzati per sensibilizzare famiglie e ristoratori su un tema, come quello della prevenzione sul fronte delle allergie alimentari, di fondamentale importanza per la sicurezza dei bambini e degli adolescenti che ne soffrono. Protagonisti....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allergie alimentari, la campagna di sensibilizzazione del Meyer per ristoratori e famiglie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sindrome del bambino scosso, la campagna di sensibilizzazione promossa dall'ospedale "Moscati" "la verità strumentale degli affidi illeciti". la nuova campagna di sensibilizzazione del movimento centralità familiare.Una nuova campagna di sensibilizzazione sta accendendo i riflettori su una delle questioni più controverse del diritto di famiglia. Temi più discussi: Allergie alimentari, al via la campagna di sensibilizzazione del Meyer; Allergie alimentari, entra nel vivo l’iniziativa di Meyer e ristoratori; Allergie da pollini: parte la campagna d’informazione dell’Università La Sapienza e MSP Roma c...; Dall’ospedale Meyer parte la campagna sull’importanza di lavarsi le mani. Il Meyer lancia una campagna di sensibilizzazione sulle allergie alimentariL’obiettivo della campagna di sensibilizzazione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Meyer, le associazioni di categoria e dei pazienti con allergie, e con il sostegno di Promo Firenze, è ... lanazione.it Intolleranze alimentari o allergie? Come gestire il menu di Natale senza rischiCon le feste ormai alle porte, scegliere il menu di Natale richiede attenzione. Intolleranze e allergie non sono la stessa cosa: capirne le differenze è essenziale per cucinare in sicurezza e ... corriere.it