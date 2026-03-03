Una campagna di sensibilizzazione promossa dal movimento centralità familiare si concentra sulla problematica degli affidi illeciti, evidenziando la questione come una delle più controverse nel diritto di famiglia. L'iniziativa mira a portare l’attenzione pubblica su casi di affidi non autorizzati o non conformi alle normative, coinvolgendo persone e istituzioni interessate a questa delicata materia.

Una nuova campagna di sensibilizzazione sta accendendo i riflettori su una delle questioni più controverse del diritto di famiglia. L’operato dei servizi sociali e degli altri professionisti coinvolti nella bufera degli affidi illeciti a discapito dei genitori. L’iniziativa nasce con l’obiettivo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

"La verità strumentale degli affidi illeciti", nuova campagna di sensibilizzazione del movimento centralità familiareMartedì 3 Febbraio 2026, in Viale San Martino, i membri del Movimento Centralità Familiare di Messina saranno impegnati nella distribuzione di...

"I figli non sono proprietà dello Stato": in via Maqueda la raccolta firme del Movimento centralità familiareNegli ultimi anni la cronaca italiana ha portato alla luce un fenomeno che sta generando forte preoccupazione nell’opinione pubblica: figli privati,...

la verità strumentale degli affidi illeciti. la nuova campagna di sensibilizzazione del movimento centralità familiare.Martedì 3 Febbraio 2026, in Piazza Duomo, i membri del Movimento Centralità Familiare di Milano saranno impegnati nella distribuzione di brochure informative sul tema della campagna. milanotoday.it

