Sindrome del bambino scosso la campagna di sensibilizzazione promossa dall' ospedale Moscati

Un ospedale ha avviato una campagna di sensibilizzazione sulla Sindrome del Bambino Scosso, una condizione causata da uno scuotimento violento nei confronti dei neonati e dei bambini piccoli. Questa sindrome può provocare gravi danni cerebrali e, in alcuni casi, essere fatale. Si tratta di un trauma che può verificarsi in pochi secondi, ma la sua prevenzione richiede attenzione e consapevolezza da parte di chi si prende cura dei bambini.

A volte bastano pochi secondi per fare un danno enorme. Ma bastano anche pochi secondi per fermarsi. La Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome) è una forma gravissima di trauma cerebrale che può colpire i più piccoli anche dopo uno scuotimento di pochi istanti. Per questo è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Temi più discussi: Sindrome del bambino scosso: le iniziative di AUSL e S.Orsola in occasione della giornata nazionale; Sindrome del bambino scosso, in un caso su quattro può essere fatale; Sindrome del bambino scosso: sabato 11 aprile a Cesena infopoint e Fontana Masini illuminata per la giornata nazionale; Pianto inconsolabile e perdita di controllo: torna la campagna nazionale contro la sindrome del bambino scosso.

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L’11 e il 12 aprile giornate di prevenzione della Sindrome del bambino scosso, iniziative anche a Modena e CavezzoBastano pochi secondi di violento scuotimento da parte del genitore o di un adulto, in preda all’esasperazione per un pianto prolungato o alla stanchezza per le notti insonni, per causare nel neonato ... sulpanaro.net

Oltre 150 città coinvolte, infopoint con operatori sanitari e monumenti storici illuminati di arancione. L’11 e il 12 aprile tornano le Giornate nazionali di prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso (Shaken Baby Syndrome), per accendere i riflettori su un tr - facebook.com facebook

Sindrome del bambino scosso, campagne di prevenzione anche a #Foggia: “Un gesto può essere fatale” x.com