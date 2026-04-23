Nel baratro della disuguaglianza | presentazione del report Oxfam all' ex cinema Edison

Il 23 aprile alle 17 si svolgerà a Palermo la presentazione del report di Oxfam intitolato “Nel baratro della disuguaglianza”. L’evento si terrà presso l’ex cinema Edison e coincide con il lancio del rapporto avvenuto durante il World Economic Forum di Davos nel 2026. L’incontro offrirà l’occasione di approfondire i dati e le analisi contenuti nel documento.

Il 23 aprile, dalle 17, a Palermo, si terrà un incontro di presentazione del report Oxfam “Nel baratro della disuguaglianza”, lanciato in occasione del World Economic Forum di Davos 2026. Nel corso del convegno - che intende promuovere un momento di confronto pubblico tra attori della società.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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