Alessandro Gori ospite di Autori in centro al Foro presenta ' Vendo tiroide causa doppio regalo'

Alessandro Gori è stato ospite di Autori in centro al Foro, dove ha presentato il suo nuovo libro intitolato 'Vendo tiroide causa doppio regalo'. Durante l'incontro, ha intrattenuto il pubblico con un duello ironico ispirato a Natalia Ginzburg, che ha portato alla luce due storie: una che descrive una provincia incrinata dal grottesco e un’altra in cui malattia e allucinazione si trasformano in situazioni divertenti e taglienti.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un duello ironico con Natalia Ginzburg che fa affiorare due racconti: un'elegia di provincia incrinata dal grottesco del presente e un canzoniere dove malattia e allucinazione si fanno comicissime e feroci. Un umorismo nero che non consola, ma scoperchia l'abisso. Tutto questo e molto altro ancora è “Vendo tiroide causa doppio regalo” (Nottetempo, 2026), il nuovo libro di Alessandro Gori che sarà presentato giovedì 19 marzo alle 19 all’interno di “Autori in centro al Foro”, la rassegna gratuita di incontri letterari realizzata all’interno degli spazi del Foro Annonario, in collaborazione con Libreria Ubik di Cesena (per aggiornamenti: www. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Segnatelo in agenda con la penna rossa Mercoledì 4 marzo Alessandro Gori @lo_sgargabonzi racconterà il suo "Vendo tiroide causa doppio regalo" insieme a un relatore d'eccezione, Francesco Bianconi @francesco_bianconi_official. Vi aspettiamo alla - facebook.com facebook