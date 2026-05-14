Allarme Sal Da Vinci problemi a Eurovision | Il suo staff è già intervenuto

Allarme sulla partecipazione di Sal Da Vinci a Eurovision, con alcuni problemi emersi durante le prove e il debutto in semifinale. Le prime immagini hanno generato discussioni tra gli spettatori, che hanno notato alcuni dettagli che non hanno soddisfatto completamente. Lo staff del cantante è già intervenuto per cercare di risolvere le questioni emerse, mentre la gara prosegue con l’attenzione puntata sulla sua performance.

Le prime immagini hanno acceso il dibattito ancora prima che la gara entrasse davvero nel vivo. Tra video delle prove e debutto nella semifinale, qualcosa non ha convinto fino in fondo il pubblico più attento. Bastano pochi secondi, un acuto leggermente sporco o una nota meno precisa del previsto, e sui social scatta immediatamente il confronto, spesso impietoso, con le performance precedenti. È quello che è accaduto a Sal Da Vinci durante questa edizione dell’Eurovision Song Contest 2026. I commenti online si sono moltiplicati in poche ore, trasformando una semplice esibizione in un vero caso mediatico. “Ma che è successo? Sembra trattenuto e poi anche l’acuto non è pulito”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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