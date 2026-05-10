Un video delle prove del cantante napoletano sta facendo il giro dei social, attirando l’attenzione di molti utenti in tutta Europa. Con oltre 62mila visualizzazioni, il footage mostra il artista mentre si prepara per il contest musicale. La sua presenza e le immagini condivise hanno generato entusiasmo tra i fan e gli appassionati di Eurovision, alimentando le aspettative sulla sua partecipazione alla manifestazione.

Sul palco più grande d'Europa (cinque volte quello di Sanremo, come ha confessato lui stesso con gli occhi ancora increduli), Sal appare in un completo total white, circondato da Marcello Sacchetta (coreografo e presenza scenica( e dai ballerini Francesca Tocca, Raimondo Sacchetta, John Cruz e Mirko Mosca. La performance sulle note di Per sempre sì culmina nel gesto ormai iconico dell'anello all'anulare, mentre una bandiera italiana sboccia dallo strascico dell'abito da sposa di Francesca Tocca. Un colpo di teatro puro. L'account ufficiale dell'Eurovision ha postato il tutto con una didascalia che è già un manifesto: «Sal Da Vinci ha proposto questa performance e abbiamo detto SÌ».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sal Da Vinci fa già sognare l'Europa di Eurovision (e il video delle prove lo dimostra)

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