Sal Da Vinci si prepara per l'Eurovision, con le prove in corso in Austria. Mentre si avvicina la data della gara, si segnalano alcuni problemi tecnici legati all'audio durante le sessioni di prova. Il cantante italiano ha già raggiunto il luogo dell'evento e si sta sottoponendo alle sessioni di preparazione previste prima della performance ufficiale. La manifestazione si avvicina rapidamente, con le ultime verifiche in corso.

La marcia di avvicinamento di Sal Da Vinci verso la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna è stata segnata da un piccolo giallo mediatico legato alle sue prove ufficiali. Un video pubblicato sugli account social dell'Eurovision ha inizialmente scatenato un'ondata di polemiche a causa di un audio palesemente alterato: i livelli della base musicale erano stati abbassati drasticamente, lasciando la voce del cantautore napoletano isolata e sbilanciata, il che ha generato ingiusti commenti negativi in rete. Tuttavia, la produzione è intervenuta tempestivamente con una rettifica ufficiale, ammettendo l'errore tecnico nel caricamento del file e pubblicando una nuova versione del video con una qualità vocale superiore e un mix sonoro fedele alla realtà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sal Da Vinci: le prove per l'Eurovision e i problemi audio

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Sal Da Vinci all’Eurovision, il video delle prove con l’audio alterato alimenta polemiche: poi arriva la rettificaIl video delle prove di Sal Da Vinci all'Eurovision circolato in rete aveva un audio alterato e partono le polemiche.

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