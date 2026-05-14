Un genitore racconta di aver portato il proprio figlio di 15 anni vicino a un centro nel tardo pomeriggio, pensando fosse una serata normale. Poco dopo le 20, il ragazzo è stato aggredito da un gruppo di circa dieci persone, che lo hanno preso a calci e pugni. L’episodio ha sollevato preoccupazioni tra residenti e autorità, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

Aveva accompagnato il figlio nei pressi del centro poco dopo le 20, convinto che sarebbe stata una serata come tante. Un giro con gli amici nel cuore della movida leccese, tra piazza Sant’Oronzo, l’Apollo e le strade affollate del Primo maggio. Una serata normale per un ragazzo di 15 anni. Una di quelle uscite che ogni genitore concede con l’ansia inevitabile di chi vede crescere un figlio, ma anche con la convinzione che, in fondo, la propria città sia ancora un posto sicuro. Mezz’ora dopo, però, quel padre si è ritrovato catapultato dentro un incubo. Il telefono che squilla all’improvviso. La voce spezzata dalla paura. Le parole pronunciate quasi in apnea: «Papà, sono stato aggredito.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Allarme baby gang a Lecce, parla il padre del 15enne aggredito: «In dieci, lo hanno massacrato»

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