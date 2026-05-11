Allarme baby gang | setti nasali rotti bici scaraventate e coltelli E l’ennesimo minore aggredito

A Lecce si registra un aumento di episodi di violenza tra i minori. Recentemente, sono stati segnalati casi di ragazzi che hanno subito aggressioni con l’uso di coltelli, mentre altri sono stati coinvolti in atti vandalici, come il rovesciamento di biciclette. In alcuni episodi, si sono registrati anche danni ai setti nasali di alcune vittime. La situazione, nota da tempo, continua a suscitare preoccupazione tra la popolazione e le autorità.

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