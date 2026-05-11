Allarme baby gang | setti nasali rotti bici scaraventate e coltelli E l’ennesimo minore aggredito
A Lecce si registra un aumento di episodi di violenza tra i minori. Recentemente, sono stati segnalati casi di ragazzi che hanno subito aggressioni con l’uso di coltelli, mentre altri sono stati coinvolti in atti vandalici, come il rovesciamento di biciclette. In alcuni episodi, si sono registrati anche danni ai setti nasali di alcune vittime. La situazione, nota da tempo, continua a suscitare preoccupazione tra la popolazione e le autorità.
LECCE – Si sa da tempo. Ne parlano in tanti. È sotto gli occhi di tutti. Ma l’esuberanza dei ragazzini in città, mista a un tracotante, “strafottente” senso di impunità, sembra ormai non avere dighe di contenimento. Non più solo un sospetto o un fenomeno isolato: è una vera e propria emergenza.🔗 Leggi su Lecceprima.it
LACRIM - ROCK ft. BABY GANG (Testo/Lyrics)
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